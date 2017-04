Depuis quelques années, Al Maqam, accueille, au milieu du Haouz, des rencontres artistiques lumineuses à l’initiative de l’artiste Mohamed Mourabiti.. Faire jaillir la lumière artistique créative au pied du Grand Atlas, un pari jusqu’à présent très réussi par l’artiste qui ambitionne, depuis une quinzaine d’année, de perpétuer ce rêve artistique.



Cette fois, c’est "Le Chemin d’encre" qui est à l’honneur, et son auteur Bernard Noël, grand écrivain qui a reçu en 2016 le grand prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre poétique, qui se propose de partager un moment de travail avec deux créateurs marocains, à savoir l’écrivain et universitaire Mohamed Bennis et l’artiste-peintre Mohamed Mourabiti.



L’atelier "Chemin d’encre" s’est déroulé du 7 au 18 avril avec le soutien de la Commission Nationale Française de l’UNESCO, et le partenariat de l’Institut Français de Marrakech, du Service d’Action culturelle et de Coopération de l’Ambassade de France au Maroc ainsi que de l’Académie de Marrakech-Safi (AREF) qui permettent à un large public d’enseignants réunis en université régionale à Marrakech et aux lycéens de Tahanaout de participer activement à ces rencontres par des ateliers et tables rondes.



L’éditeur « Cadastre8zéro » du « Chemin d’encre » et l’association « La Rose du Dadès » coordinatrice de l’opération se chargeront au-delà de cette résidence de diffuser et d’acheminer les œuvres produites vers d’autres publics aussi bien au Maroc qu’en France.



Une belle initiative qui a vu la présence de plusieurs artistes dont Mahi Binebin, Abderrahim yamou, Ahmed Bensmail, l'écrivain Mohamed Nidali ainsi que le gouverneur de Tahananout.