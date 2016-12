COP 22 - Washington viendrait-elle à Marrakech avec un handicap?

"pose des risques immédiats pour la sécurité nationale américaine …. Et qu’il est à considérer comme un -multiplicateur de menace-‘’.

En effet des opposants américains aux charges économiques découlant des plans de réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans le secteur de production énergétique, ont porté plainte contre l'administration Obama, devant la cour d'appel fédérale de Washington DC, appelée communément en Amérique, ‘the D.C. Circuit’.L’ancien sous-secrétaire d’Etat américain, William J. Burns et actuel président du très influent Think Tank US, ‘Carnegie Endowment for International Peace’, s’est alarmé que cette plainte en justice et ce que risque de décider cette cour américaine, peut impacter négativement le leadership pro-climatique que Washington essaie de se créer dans le monde et que nombreux pays, dit-il, risquent de revenir sur leurs engagements, s’ils voient que l’Amérique recule à ce sujet. William J. Burns s’est inquiété, qu’à quelques jours de la COP 22 à Marrakech, qui devrait être le sommet de la mise en application des engagements pris lors de la COP 21 à Paris, l’Amérique y serait sérieusement handicapée si sa justice décide autrement que de soutenir l’engagement pour la lutte contre les changements climatiques.Par ailleurs, William J. Burns a alerté que le Pentagone avertit dans un rapport, que le changement climatique A rappeler que le candidat populiste de droite, à la présidentielle américaine, Donald Trump , s’est engagé en cas de victoire d’ annuler les accords de Paris et de Marrakech sur le climat.