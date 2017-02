Conférence internationale sur "l’enseignement et la recherche scientifique dans le domaine des droits de l’Homme", les 24 et 25 février à Marrakech

Initiée en partenariat avec l’Institut de Genève des droits de l’Homme, cette rencontre vise à mettre en avant les rôles de l’université dans la promotion de la culture des droits de l’Homme et l’accompagnement de la construction démocratique à travers l’enseignement, la recherche, la production de connaissances et l’échange des compétences, indique mardi un communiqué de la DIDH.



La conférence s’assigne également pour objectifs de jeter la lumière sur l'interaction de l'université avec son environnement, notamment ses partenaires, à savoir les institutions gouvernementales, les organisations internationales et la société civile, ajoute la même source.



Ce séminaire qui connaitra la participation de chercheurs, d’experts et d'enseignants dans le domaine des droits de l’Homme nationaux et internationaux, constitue une occasion pour l’échange des expériences et des bonnes pratiques en la matière, à travers la présentation des expériences de six pays: le Maroc, la Suède, la France, l’Espagne, l’Autriche et la Jordanie.



Les travaux de la conférence, dont la séance inaugurale se tiendra notamment en présence du Délégué interministériel aux droits de l’Homme, M. Mahjoub El Haiba, et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, Mme Jamila El Moussali, s'articuleront autour de deux ateliers : "les curricula et les programmes de l’enseignement universitaire des droits de l’Homme" et "les bonnes pratiques dans le domaine de la coopération et du partenariat entre l’université et les parties concernées par l’enseignement des droits de l’Homme ".