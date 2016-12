Jacky Kadoch : La requalification de Hay El Mellah à Marrakech témoigne de la sollicitude royale envers les juifs

Marrakech - Le projet de requalification urbaine de Hay El Mellah, rebaptisé "Hay Essalam", de l’ancienne médina de Marrakech, témoigne de la sollicitude royale dont SM le Roi Mohammed VI entoure les juifs du Maroc, a indiqué, mercredi, le président de la Communauté juive à Marrakech et Essaouira, Jacky Kadoch.



"La communauté juive à Marrakech et ses régions est très fière des travaux réalisés dans le cadre de ce projet et de la visite royale à plusieurs sites historiques restaurés dans le cadre de la première tranche dudit projet", a relevé M. Kadoch dans une déclaration à la presse à l'occasion de la visite de SM le Roi à ces sites.



Il s’agit d’une initiative "importante et historique" qui réaffirme la volonté de Sa Majesté le Roi de préserver la composante juive de l'identité marocaine, a ajouté M. Kadoch qui a tenu à remercier le Souverain pour Ses différentes initiatives visant la consolidation des valeurs de tolérance, de cohabitation et d’ouverture.



Il a, par la même occasion, souligné l’"excellent" travail accompli dans le cadre du projet de requalification urbaine de Hay El Mellah qui améliorera, sans nul doute, les conditions de vie des habitants.