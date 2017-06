Joodse verenigingen in Marrakech delen 1500 Iftar maaltijden (foto’s) 21 juni 2017 - 21:35 - Mooi initiatief van Joodse verenigingen in Marrakech. Enkele honderden iftar maaltijden werden door de organisaties uitgedeeld ter gelegenheid van de In totaal ontvingen 1500 gezinnen een iftar-pack met dadels, linzen, kikkererwten en andere producten.Source : https://www.bladna.nl/joodse-verenigingen-marrakec...