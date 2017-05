«Un printemps dans le Haut Atlas»

Le musée de Mouassine qui propose des expositions thématiques sur les arts au Maroc nous offre cette fois le plaisir de la dégustation visuelle à travers la collection de Rabii Alouani, laquelle est aussi un hommage aux tisserandes qui vécurent dans les montagnes et les déserts du Maroc depuis toujours ; d’où le titre de l’exposition «Un printemps dans le Haut Atlas».



La collection est composée de textiles traditionnels à usage utilitaire et domestique. Les femmes berbères et arabes du Maroc les voulurent pour enrichir leur vie avec le confort, la beauté et les traditions magiques qui apportaient un sens profond à leur existence.



Rabii Alouani, le propriétaire de la collection, constitue la quatrième génération d’une famille qui, depuis 1896 perpétue son engagement dans la transmission de cet art ancien qu’est le tissage auprès du public.