Marrakech : Inauguration d’un centre sanitaire urbain dans l’arrondissement Guéliz

L’infrastructure sanitaire à Marrakech s’est renforcée vendredi, avec l’inauguration du "Centre de santé urbain Sraghna" dans l’arrondissement Guéliz.



D’un investissement global de plus de 2,948 millions de dirhams (MDH), cette structure sanitaire cible plus de 46.000 habitants de cet arrondissement.



Ce centre, dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Abdelfettah Labjioui, comprend notamment des salles de consultation, une salle de soins, une salle dédiée à la santé de la mère et de l’enfant, une salle d’échographie, une salle de soins pédiatriques, en plus d’une pharmacie.



Ce centre sanitaire sera encadré par un staff médical composé d’un médecin principal, 03 médecins généralistes, 03 infirmiers et un cadre de soutien médical.



Intervenant à la cérémonie d’inauguration de ce centre, le directeur régional de la santé à Marrakech, Khalid Zenjari, a indiqué que cette structure sanitaire offrira des prestations et des soins divers au profit de la population ciblée, de même qu’elle contribuera à renforcer l’offre sanitaire de proximité.



A cette occasion, une campagne médicale a été organisée au profit des femmes et des enfants de cette région. Elle comportait des échographies, un suivi des femmes enceintes, le dépistage de diabètes et des cancers de seins et d’utérus, en plus de la vaccination de plus de 400 enfants.



Lors de cette cérémonie, des hommages ont été rendus à 13 femmes, dont des actrices associatives et des femmes fonctionnaires du secteur de la santé à Marrakech.