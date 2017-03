Nouvelles régionales de Marrakech-Safi

La 8 ème édition du Salon régional du livre a été ouverte au niveau du conseil communal de Chichaoua sous le thème "Le livre, un pont vers le développement durable".



Organisé du 28 au 1 er avril par la direction régionale du ministère de la Culture au niveau de la Région de Marrakech-Safi, ce festival vise à rapprocher le livre du citoyen en offrant l’opportunité aux maisons d’édition marocaines de présenter leurs nouvelles publications.



Cette édition connait la participation de 28 exposants en provenance des différentes maisons d’édition marocaines, des bibliothèques nationales et des institutions publiques chargées de l’édition et du livre outre des expositions des publications et des arts plastiques et des shows théâtraux en célébration de la journée internationale du théâtre.



Le programme de ce salon prévoit l’organisation d’activités parallèles dont des conférences sur les pensées et des signatures de livres outre plusieurs activités culturelles et d’éducation en faveur des enfants.



La manifestation culturelle sera également marquée par l’organisation d’un concert artistique avec la participation de l’Association des amateurs du Malhoun à Marrakech, Abdellah Chlieh, et l’association Bana du patrimoine artistique populaire et des présentations artistiques tirées du patrimoine de la région.



Cette manifestation régionale s’inscrit, selon les organisateurs, dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture qui vise à encourager la lecture et soutenir le livre tout en le rapprochant du citoyen.



Elle est organisée en collaboration avec la préfecture de la province de Chichaoua, le Conseil communal de Chichaoua, la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle et des associations de la société civile au niveau de la ville.







0-0-0-0-0-0-0



-Marrakech, La soirée d’ouverture de la première édition de "La Francophonie en fête" aura lieu le vendredi, à l’Institut français de Marrakech en présence de Monsieur Eric Gérard, Consul Général de France à Marrakech.



La cérémonie se poursuivra par la représentation du spectacle de théâtre "Aimer" de la Fondation Dar Bellarj à 20h à la Salle Leila Alaoui.



0-0-0-0-0-0-0



- Safi, L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Safi relevant de l’université Cadi Ayyad de Marrakech organise du 20 au 21 avril prochain la 4ème édition du Colloque International de la Céramique (CI-CERAM4).



Initiée en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) et l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL), cette rencontre a pour vocation de permettre aux différents acteurs universitaires, industriels et équipementiers de se rencontrer pour échanger leurs connaissances et s'informer des dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine des matériaux céramiques, de l'environnement et de la lutte contre la pollution.



Cette manifestation vise à valoriser les résultats de la recherche dans le domaine des matériaux céramiques et de l'environnement, échanger et discuter les expériences et les connaissances et s'informer sur l'état d'avancement des travaux de recherches dans ces domaines, identifier et dégager les cadres de partenariat (collaborations, projets en commun) entre les différents participants.



En marge des manifestations scientifiques, un espace d'exposition sera réservé aux professionnels du secteur désirant promouvoir leur produit, savoir faire ou équipements.