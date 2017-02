Salon international de la pharmacie "Officine Expo 2017" du 24 au 25 février à Marrakech

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce salon constitue un rendez-vous incontournable de la formation, l'information et l'innovation en matière de produits et services et représente la plus grande vitrine du savoir-faire des professionnels du médicament, de la cosmétique et du bien-être, selon un communiqué du comité d’organisation.



Cette année, Officine Expo a pris une dimension stratégique en s’inscrivant dans la politique de développement sectoriel entreprise par SM le Roi Mohammed VI en partenariat avec les pays d’Afrique, soulignent les organisateurs.



Dans ce cadre, l’édition 2017 met l’Afrique à l’honneur en organisant un meeting "Pharma Africa", marqué par la présence de plusieurs délégations africaines en provenance du Mali, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Gabon, du Cameroun, de la Mauritanie, de l’Algérie et de la Tunisie, et traitant différents thèmes, notamment "l’accès à des médicaments de qualité et leur distribution en Afrique", "les modèles de partenariats économiques et techniques dans le secteur pharmaceutique" et "la coopération Sud-Sud pour développer la recherche scientifique et la formation".



Pour sa 14ème édition, Officine Expo 2017 offrira à ses visiteurs, pendant deux jours, un programme scientifique riche et prospectif autour de conférences scientifiques, de débats d’actualité stratégique et d’ateliers pratiques, animés par d’éminents professeurs, médecins, experts nationaux et internationaux.



Ce salon sera également l’occasion de célébrer le 100ème anniversaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de Dakar, en présence du recteur et du doyen de la Faculté de pharmacie de Dakar, ainsi que des professeurs, des représentants des instances professionnelles sénégalaises, et de l’Association des Marocains lauréats du Sénégal.



Pour la deuxième année consécutive, cette rencontre sera marquée par l’organisation d’une cérémonie de remise des prix pour récompenser les sujets d’études et les travaux de recherche présentés par les pharmaciens suite à l’appel à soumission lancé en février 2016.



Lors de sa dernière édition en 2016, le Salon a accueilli 8.952 professionnels de la santé dont 358 pharmaciens étrangers, 101 exposants et a atteint 11.672 followers sur les réseaux sociaux.