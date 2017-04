Signature d’un mémorandum d’entente entre les villes de Marrakech et Séville pour le renforcement de la coopération décentralisée

En outre, les deux villes procéderont, à travers cette convention, à des échanges de bonnes pratiques dans les différents domaines de la sauvegarde du patrimoine, de l’éducation, de la démocratie participative, et ce par le biais de la création de commissions pour la santé, l’éducation et la jeunesse.



Intervenant à cette cérémonie, M. Belcaid a souligné que la signature de ce mémorandum confirme la ferme volonté des deux villes pour revivre leur histoire riche et commune, à travers l’amélioration des mécanismes de coopération décentralisée dans différents domaines et le renforcement des liens d'amitié qui unissent les deux pays.



Dans ce cadre, il a fait savoir que cet accord constitue une plateforme solide pour renforcer les liens historiques et culturels liant Marrakech et Séville.



De son côté, le maire de Séville, Juan Espadas Cejas, a relevé l'importance de cet accord qui permettra de consolider et d'approfondir la relation bilatérale au profit des citoyens des deux villes, ajoutant que l'objectif principal de cette coopération est de mieux connaître les potentialités des deux villes et expliquer les nécessités et les besoins des deux peuples.



Il a, en outre, précisé que les deux villes disposent de plusieurs atouts et partagent une histoire et des opportunités communes, appelant les acteurs locaux à redoubler d'efforts pour tirer profit de ces potentialités au profit des populations des deux cités.



Pour sa part, l’Ambassadeur d'Espagne au Maroc, M. Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez, a indiqué que cette convention symbolise la profondeur historique des relations d'amitié qui lient le Maroc et l’Espagne, relevant que "Marrakech et Séville vont être des phares qui vont illuminer le futur des relations bilatérales".



Ont pris part à cette cérémonie, une importante délégation espagnole et plusieurs personnalités et responsables marocains, ainsi que des acteurs économiques et des élus locaux.