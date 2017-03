Appel à Marrakech pour le renforcement des plateformes sanitaires en Afrique pour des soins de qualité

Lors d’une séance consacrée à des appels de projets organisée lors de la clôture du Forum, des responsables et experts de santé en Afrique ont présenté leurs programmes d’investissement dans les établissements de soins, en mettant l’accent sur les déterminants de la performance des établissements de santé à travers notamment une bonne gouvernance sanitaire et des équipements technologiques médicaux de qualité.



S’exprimant à cette occasion, la représentante du ministère de la Santé et de l'Action Sociale au Sénégal, Dr. Bineta Sène, a fait savoir que le forum a constitué, deux jours durant, une plateforme propice pour fructifier l’échange autour des expériences réussies dans le domaine de la santé au niveau des pays du nord et du sud de l’Afrique.



Elle a, à cet effet, souligné que les pays du continent, qui ont pratiquement les mêmes préoccupations, sont appelés à garantir des services de soins de qualité, en mettant l’accent sur la nécessité de garantir une meilleure gestion des ressources humaines et du corps médical au niveau du continent, de manière à atteindre une couverture sanitaire universelle dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).



Mme Sène n’a pas manqué de se féliciter des exploits considérables enregistrés par le continent dans la lutte contre les maladies infectieuses, relevant toutefois la nécessité de consolider les efforts pour la lutte contre les maladies émergentes dont le diabète, l’hypertension artérielle et le cancer.



"Aujourd’hui il faut véritablement lutter contre les maladies émergentes et chroniques sans pour autant relâcher les efforts fournis pour la lutte contre les maladies infectieuses", a appelé la responsable africaine de santé.



Organisé, les 1 et 2 mars, par i-conférences, sous l’égide du ministère de la Santé, le Forum "Afrisanté", constitue un événement régional du secteur de la santé en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale et offre une plateforme de débat horizontal loin des préoccupations technico-médicales qui dominent les congrès de spécialistes tournés principalement vers les problématiques des pays du Nord.



Cette édition inscrite sous le thème "L’établissement de soin au cœur de la réforme des systèmes de santé africains", a consacré une séance focus sur le positionnement de l’industrie pharmaceutique au sein de la dynamique naissante des systèmes de santé avec la participation d’une dizaine de pays africains à savoir, le Tchad, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine et la Tunisie.