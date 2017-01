Journée d’information à Essaouira pour la présentation du projet du parc éolien de Jbel Lahdid

Organisée par la Province d'Essaouira en partenariat avec l’Office national d’électricité et de l’eau potable (ONEE-Branche électricité), cette rencontre connaitra la participation notamment de cadres de l’ONEE-BE, les services extérieurs, des représentants d’institutions centrales et régionales concernées par le thème de l’environnement, dont la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique (AMEE).



Y prendront part également des chercheurs universitaires de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, des élus et des représentants de la société civile, dont le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT), indique un communiqué du service électricité et énergies renouvelables relevant de la Province d’Essaouira.



Au programme de cette journée figurent "la présentation du projet éolien intégré de 850 MW", "la présentation du futur projet parc éolien de Jbel Lahdid", et "la présentation des conclusions de l’étude d’impact environnemental et social stratégique (EIES) du parc éolien de Jbel Lahdid", suivis d’un débat public.



Le projet du parc éolien de Jbel Lahdid s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la nouvelle stratégie énergétique du Maroc lancée par SM le Roi Mohammed VI visant le développement des énergies renouvelables. La filière éolienne portera sur une production électrique d’une puissance de 2.000 MW d’ici 2020.



Cette stratégie, adoptée en mars 2009, a pour objectifs principaux de sécuriser l’approvisionnement en diverses formes d’énergie, d’en assurer l’accessibilité à des prix optimisés, de rationaliser l’utilisation des sources énergétiques tout en veillant au respect de l’environnement.



Le projet "Jbel Lahdid" consiste en la construction d’un parc éolien d’une capacité installée totale de 200 Mégawatts. Il remplacera environ 158.103 tonnes équivalent de pétroles et évitera les émissions dans l’atmosphère d’environ 475.200 tonnes de CO2/an.



Ce projet d’envergure nationale a pour objectifs la valorisation du potentiel marocain d’énergie éolienne et le développement d’une industrie éolienne marocaine par le biais du transfert d’un savoir-faire.



Situé le long des crêtes du Jbel Lahdid à la commune territoriale de Sidi Ali Kourati, ce projet sera géré par l'Agence marocaine pour l'énergie solaire (MASEN) ou/et l’ONEE-Branche électricité et sera financé par la Banque européenne d’investissement (BEI), la KFW, le Fonds Hassan II, la Société d'Investissements Energétiques (SIE) et l’ONEE-BE à hauteur de 3,6 MMDHS.