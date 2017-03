La DGAPR dément les allégations d'une vidéo sur les conditions de détention d'un ancien détenu à Marrakech

La Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a démenti les allégations d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux d'une mère de l'un des anciens détenus de la prison locale l'Oudaya à Marrakech, relative aux conditions d'incarcération de son fils.



Selon un communiqué de la Délégation parvenu mardi la MAP, le prisonnier en question jouissait d'une bonne santé et n'était pas une personne à besoins spécifiques, contrairement aux allégations contenues dans la vidéo.



Il a été libéré le 25 novembre 2016 dans la matinée et non pas dans la nuit et n'a jamais reçu la visite de quiconque durant toute la période de sa détention, ni à la Prison l'Oudaya, ni à la Prison locale de Marrakech, précise la même source, ajoutant que le détenu n'a pas exprimé le souhait de contacter sa famille à l'approche de sa libération, via le téléphone fixe mis à la disposition des prisonniers dans ces deux établissements pénitentiaires.



La délégation a relevé, par ailleurs, que le fait d'évoquer l'affaire de ce prisonnier, plus de quatre mois après sa libération, soulève plusieurs points d'interrogation sur les objectifs réels et les parties derrières de telles allégations visant à porter atteinte à la notoriété du secteur.