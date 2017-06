Marrakech choisie pour abriter le 52ème congrès de la Fédération Internationale de Ski

Ljubljana - Le Conseil de la Fédération Internationale de Ski (FIS), qui a tenu fin mai dernier sa réunion du printemps dans la ville de Portoroz en Slovénie, a décidé d’organiser son 52ème congrès en 2020 à Marrakech.



La cité ocre, qui était en compétition avec trois autres villes représentant le Brésil, la Chine et l’Irlande, accueillera également le 21 janvier 2018 la 7ème édition de la Journée Mondiale de la Neige de la FIS (World Snow Day), indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne parvenu mercredi à la MAP.



Dans une déclaration, Mme Sarah Lewis, Secrétaire générale de la FIS, a affirmé que le choix de Marrakech est motivé par la beauté de la ville et aussi les capacités d’organisation de la Fédération Royale Marocaine de Ski et Montagne lors des réunions statutaires de la FIS au Maroc, souligne-t-on de même source.



Cette réunion à Portoroz, ville balnéaire réputée, a été marquée par la présentation, entre autres, des rapports des comités organisateurs des championnats du Monde et des jeux olympiques d’hiver, outre la nomination des responsables techniques, les propositions des commissions techniques de la FIS ou encore les calendriers de la coupe du monde FIS.