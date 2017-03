Les deux musées consacrés à l'oeuvre d'Yves Saint Laurent (1936-2008) ouvriront à Paris le 3 octobre et à Marrakech (Maroc) le 16 octobre, a annoncé mardi la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.



Ces deux musées permettront à la fondation, qui conserve 40 années de création du couturier, d'exposer une partie de ses collections, composées de plus de 5.000 vêtements de haute couture, 15.000 accessoires et de dizaines de milliers de croquis, planches de collection et photographies.



Le musée parisien occupera la maison de couture historique de la très chic avenue Marceau, qui a abrité de 1974 à 2002 les créations d'Yves Saint Laurent, et où siège la fondation depuis 2004.



Sur plus de 450 m2, une cinquantaine de modèles accompagnés d'accessoires, croquis, photographies et vidéos, seront présentés au public, qui pourra également visiter les anciens salons et le studio historique de création d'Yves Saint Laurent.



Le deuxième musée Yves Saint Laurent ouvrira le 16 octobre à Marrakech, ville que le couturier avait découverte en 1966 et où il séjournait régulièrement. Il sera situé rue Yves Saint Laurent, à proximité du Jardin Majorelle acquis par le couturier et Pierre Bergé et qui reçoit, avec son musée berbère, près de 700.000 visiteurs par an.



Le musée, d'une surface totale de 4.000 m2, a été pensé comme un centre culturel, avec espace d'exposition permanente, auditorium, bibliothèque de recherche et café-restaurant.