Grand Prix de Marrakech WTCC: Mehdi Bennani occupe la troisième place et réalise un bon début de saison au championnat du monde FIA

Après avoir démarré cinquième sur la grille du Circuit automobile Moulay El Hassan, première étape du championnat, Mehdi Bennani a réussi, grâce à un bon départ, à gagner deux places au classement pour entrer en troisième position, lors de cette course remportée par le pilote argentin Esteban Guerrieri.



La deuxième place est revenue au suédois Thed Björk, au moment où le pilote néerlandais, Nicky Catsburg, a occupé la quatrième position, devançant le poleman de la Course Principale Tiago Monteiro, arrivé cinquième.



S’exprimant lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la course, Mehdi Bennani s’est dit satisfait de sa performance lors de cette manche marocaine qui constitue un bon début pour la saison 2017.



Il a, de même, confirmé sa détermination à faire mieux lors des prochaines courses, précisant que la barre sera relevée plus haut.



L’amateur des sports mécaniques a adressé, par la même occasion, ses remerciements au public marocain, qui l’a toujours soutenu, ainsi qu’à l’ensemble de son équipe.



Dans une déclaration à la MAP, le pilote argentin Esteban Guerrieri, vainqueur de la course, a exprimé sa joie quant à cet exploit, précisant qu’il ne s’attendait pas à une telle victoire, surtout après un départ peu avantageux.



Il a, à cet égard, salué la bonne organisation de la manche marocaine qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, ajoutant que le Circuit automobile Moulay El Hassan, conforme aux normes des grands circuits internationaux, a été à la hauteur de la compétition, pour garantir une réussite de la course à tous les niveaux.



La 8ème édition du Grand Prix de Marrakech WTCC 2017, qui s'est déroulée du 07 au 09 avril, selon le calendrier de la FIA, a marqué le début de la saison 2017 qui compte 10 meetings dont l'Italie, la Hongrie, l’Allemagne, le Portugal, l’Argentine, la Chine, le Japon, L'île de Macao, avant de finir sur le circuit du Qatar.