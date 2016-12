Le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi, à l'inauguration du nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara, un atout supplémentaire pour l’attractivité de la Cité ocre et une vitrine pour un Maroc durable au cœur des technologies les plus innovantes.



Ce projet d'envergure, qui a nécessité un investissement global de 1,22 milliard de dirhams, intervient en concrétisation des Hautes Orientations royales visant à doter Marrakech d'une infrastructure aéroportuaire moderne conforme aux normes internationales, à même de répondre à la croissance incessante du trafic passager, d'accompagner l'essor socio-économique et touristique de la ville et de conforter sa notoriété mondiale déjà établie