Une très belle expérience avec feu Said Chraïbi, une expérience de vie et de musique !

Mon expérience avec le grand musicien feu Said Chraïbi constitue une étape primordiale dans ma carrière musicale et un tournant artistique d’une grande importance. J’avais travaillé avec lui dans le cadre d’une troupe musicale appelée à l’époque « Quatuor Oud El Hamra », depuis l’an 2002 jusqu’aux derniers spectacles qui eurent lieu trois mois avant son décès en 2016.



Dans ce Quatuor nous jouions les œuvres de Chraïbi réparties sur quatre luths : un Soprano, un Bass, un Ténor et un luth ordinaire.



Nous avons participé à plusieurs grandes manifestations et à plusieurs festivals de musique tant au niveau national à l’instar du festival de luth de Tétouan et du festival Mawazine qu’au niveau international en Suisse, en Espagne, en Russie…



En côtoyant le défunt, j’ai appris énormément de choses concernant la manière de jouer du luth, de composer, même sa manière de penser musicalement ; mais j’ai eu la chance également de connaître de près ses grandes valeurs humaines et sa modestie. Si Chraïbi est considéré comme l’un des grands musiciens et luthistes, voire des génies du luth dans le monde entier, il demeure en plus bien grand par sa personnalité et son humilité.