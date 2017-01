L'apparition de deux instabilités de plateforme sur la route entre Taddart 2 et le Col de Tichka "n’ont aucune relation avec la qualité des travaux"

Rabat - L'apparition de deux instabilités de plateforme sur la chaussée sous forme de fissures longitudinales, qui sont dues aux glissements de terrains, "n’ont aucune relation avec la qualité des travaux", aux PK 338+800 et 341+950 de longueurs respectives 120 et 100 ml, au niveau de la route nationale N°9 (RN9) reliant Taddart 2 et le Col de Tichka , a indiqué le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique.



Dans le cadre des travaux d'aménagement de la RN9 reliant Marrakech et Ouarzazate, les travaux d’aménagement du lot N°1 entre les PK 335+000 et 348+500, reliant Taddart 2 et le Col de Tichka sur une longueur de 13.5 Kms, ont été achevés en novembre 2016, rappelle le ministère dans un communiqué.



Des études de stabilités et de confortement de ces points sont en cours de réalisation, depuis juillet 2016, par des experts du Laboratoire public d'essais et d'études (LPEE), ajoute la même source notant que le ministère procédera au lancement de l'appel d’offres pour la réalisation des travaux de confortement, dès finalisation de ces études.