Les Mamans Douées de Dar Bellarj

Guidées de main protectrice par une femme dont le souci majeur est de valoriser le patrimoine oral, matériel et humain dans la cité ocre, à savoir Maha Elmadi, directrice de la Fondation Dar Bellarj, ces femmes se faufilent parmi les pièces de la grande Maison des Cigognes, des espaces qu’elles sentent les leurs, elles s’approprient les lieux et excellent dans divers ateliers dont le nombre et l’influence augmentent au fil du temps: alphabétisation, cours de français, cours d’anglais, théâtre, broderie, couture, solfège, Madih et Samaa, Hadra…



Elles osent, à présent, sortir de leurs coquilles et exhiber tout leur savoir-faire, les voilà qui présentent leurs prouesses artistiques dans des scènes marocaines et étrangères, qui participent à une vie culturelle et artistique qui, autrefois, leur était bien inaccessible.. les voilà qui bravent les regards, les tabous et leur appréhension pour se déclarer "Mamans Douées" … et très fières de l’être !