Marrakech-Safi: Convention de partenariat et de coopération entre la CGEM et le CRI

Cet accord, signé par le président de la CGEM MS, Mohamed Adel Bouhaja et le directeur du CRI MS, Brahim Kheireddine, lors d’un séminaire régional tenu sous le thème: "Climat des affaires, levier de développement de l’investissement dans la région de Marrakech-Safi", vise à renforcer l’échange d’expertises et d’informations et réaliser des études, séminaires et salons à caractère économique régional de nature à soutenir le développement et la pérennité des entreprises dans l’écosystème régional.



En vertu de cette convention, la CGEM MS et le CRI MS s’engagent à assurer un accompagnement au profit des créateurs d’entreprises et des porteurs de projets, ayant transité par le circuit du CRI MS, par le biais d’actions de formation et de sensibilisation.



De même, les deux parties s’engagent à conjuguer leurs efforts pour mettre en place des actions communes de promotion de l’investissement à travers l’organisation des journées économiques de la région et des missions de prospection et de visites de délégation d’hommes d’affaires au niveau national et international.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, des professionnels des secteurs public et privé et des acteurs économiques.