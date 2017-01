Plus de 8000 participants au Marathon international de Marrakech

Casablanca - La 28è édition du Marathon international de Marrakech, qui aura lieu le 29 janvier, rassemblera plus de 8000 participants professionnels et amateurs, a annoncé, jeudi soir à Casablanca, le président de l’association le Grand Atlas (AGA), également directeur du Marathon international de Marrakech, Mohamed Knidri. S’exprimant lors d’un point de presse dédié à la présentation de cette 28-ème édition initiée sous le thème " protégeons notre environnement ", M. Knidri a souligné que ce marathon est devenu une manifestation athlétique majeure. Il s’agit d’une école de promotion et de lancement de grandes stars de cette discipline qui ont marqué la scène internationale, a-t-il dit. Ce marathon, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, comportera une course consacrée aux enfants le 28 janvier, outre le Marathon et le semi-marathon le 29 janvier. Le programme comprend également l’ouverture du village du Marathon le 26 janvier qui accueillera les athlètes et l’exposition d’articles à caractère sportif outre des produits d’artisanat. A rappeler que durant les éditions de ce marathon plusieurs athlètes marocains ont pu monter les marches du podium, notamment Mohammed Mouaaziz , Abderrahim goumri, Jaouad Gharib et Asmae Larzaoui..



Cette manifestation sportive est organisée en collaboration avec la Ligue d’athlétisme de Marrakech Safi, et avec le soutien du ministère de la jeunesse et des sports, la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) et la wilaya de Marrakech.